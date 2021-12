Operazione Pandora, il sindaco Orlando: “Esprimo grande apprezzamento ai Carabinieri”

“Esprimo grande apprezzamento al Comando provinciale dei Carabinieri di Palermo, in particolare alla compagnia San Lorenzo coordinata dall’ufficio Gip del tribunale di Palermo, per aver smantellato tre associazioni criminali dedite al traffico di droga. Un’altra importante operazione, dopo quelle delle scorse settimane, che da un lato afferma ancora una volta la fondamentale presenza dello Stato sul territorio, dall’altro la gravità di un fenomeno contro il quale non bisogna mai abbassare la guardia. In tal senso ognuno deve fare la propria parte per evitare che questo mercato di morte continui ad espandersi e a mietere vittime”.

Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando commentando l’operazione Pandora da parte del Comando provinciale dei Carabinieri.

