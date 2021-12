Ostia, apposti i sigilli ad un bar, abituale ritrovo di pregiudicati e consumatori di droga

OSTIA – È stato considerato un ritrovo abituale di soggetti gravati da plurimi precedenti penali, ma non solo: nei pressi del locale, alcuni clienti sono stati trovati in possesso di dosi di droga, un altro frequentatore è stato arrestato per la violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale cui era sottoposto e, in più occasioni, era stato consentito l’utilizzo fuori dall’orario consentito degli apparecchi di intrattenimento per il gioco d’azzardo.

Sono tutte le motivazioni addotte dai Carabinieri della Stazione Roma Ponte Galeria per richiedere, e ottenere, un provvedimento di sospensione della licenza per la durata di 10 giorni ai sensi dell’ex art. 100 del Tulps, emesso dalla Questura, che è stato notificato ieri al titolare del bar, un 54enne italiano.

I militari, nel corso di vari interventi eseguiti presso l’attività, hanno accertato che la clientela che lo frequentava rappresentava un potenziale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.