Palagiano: Domiziano Lasigna rende pubblici i candidati della sua coalizione

Pubblicato il 24 Aprile, 2022

Giovedì 21 aprile sono stati resi pubblici, attraverso i social network, i primi candidati della coalizione Civicosette, composta dalle liste Civicosette, Laboratorio Comune, Palagiano in Movimento e CON, a supporto di Domiziano Lasigna, già sindaco di Palagiano e candidato alle prossime amministrative del 12 giugno.

“In città si registra un inizio di campagna elettorale in sordina – ha affermato l’attuale primo cittadino palagianese Domiziano Lasigna –. Noi siamo già a lavoro da settimane nel segno della continuità, con entusiasmo e con competenze specifiche”.

C’è poca chiarezza su chi saranno i competitor del sindaco uscente. Ufficialmente c’è solo un candidato, la cui coalizione non è ancora ben definita. Per il resto si rincorrono voci di possibili partecipazioni a questa campagna elettorale di figure politiche legate al passato.

“Noi abbiamo rappresentato una svolta per Palagiano e puntiamo a crescere. Il nostro progetto civico, proposto da una squadra compatta, punta alla riconferma. Si allarga, inoltre, all’esperienza del movimento CON, che abbiamo seguito dal suo inizio”.

In base all’attuale scenario della campagna elettorale saranno importanti le tematiche sullo sviluppo come la gestione dei fondi del PNRR, il completamento del Piano Urbanistico Generale, l’acquisizione di altre aree private per ampliare la dotazione urbanistica del comune di Palagiano.

“In qualità di primo cittadino auspico di confrontarmi presto con gli altri candidati sindaco per esporre ai cittadini le linee dei nostri programmi elettorali”. (comunicato stampa)