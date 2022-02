PARCHI VAL DI CORNIA: le parole del Sindaco di San Vincenzo sul futuro

«Il Comune di San Vincenzo crede che la Parchi Val di Cornia, soprattutto in una fase di rigenerazione profonda nelle scelte strategiche del Comune, debba giocare un ruolo fondamentale.

Per questo, pur in una fase di difficoltà generalizzata, siamo stati da subito disponibili a corrispondere per l’anno 2022 i 30mila euro che l’amministrazione Bandini aveva impropriamente trattenuto nel 2020».



Così il sindaco di San Vincenzo, Paolo Riccucci, a nome dell’Amministrazione comunale, interviene in merito al futuro della società Parchi Val di Cornia. «Vogliamo ridefinire – ha aggiunto – il ruolo delle nostre colline che non possono interessare solo come riserva di legna e pietra, vogliamo dare un’effettiva tutela alle aree di Rimigliano, collegare sempre più il nostro patrimonio storico e archeologico al resto della Val di Cornia. Tuttavia – prosegue – non siamo disponibili a dare soldi dei contribuenti per assistere a un’agonia lenta e triste. Il nostro contributo è vincolato all’accoglimento di un piano di rilancio che garantisca che la società torni un elemento propulsivo nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale, e soprattutto riacquisisca autonomia finanziaria e allarghi i propri orizzonti al contributo di altri Comuni».



«La forma e i meccanismi necessari a traguardare questi obiettivi sono alla portata – evidenzia- , il problema sino ad oggi è stata la volontà politica tesa a mantenere in una posizione di sudditanza la società a danno dei lavoratori, dei contribuenti e delle prospettive di un territorio che avrebbe ancora molto da valorizzare. Se questi nodi non verranno sciolti quanto prima, la condanna della società Parchi è imminente e la responsabilità politica della scomparsa di un progetto fondamentale nella prospettiva di una reale diversificazione economica della zona, ricadrà sugli attuali amministratori non diversamente da quanto i meriti per la creazione di quello strumento restano riconosciuti agli amministratori di allora. Per operare al meglio – conclude il sindaco Riccucci – una società deve avere una chiara strategia, autonomia economica e una sana libertà d’azione, ad oggi mancano tutte e tre le condizioni fondamentali e i miracoli non si possono pretendere. In questo senso il contributo fattivo di San Vincenzo alla crescita del progetto e al suo rafforzamento saranno garantiti».