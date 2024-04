Paura per Hysaj, rimasto intrappolato nella sua Ferrari che prende fuoco sul raccordo

Pubblicato il 12 Aprile, 2024

Ultimamente il rapporto tra motori e sportivi non è dei migliori. Pochi giorni fa il pilota Andrea Dovizioso è stato vittima di un brutto incidente in pista sulle due ruote ed è stato ricoverato in ospedale. Recentemente un altro sportivo ha vissuto attimi di paura sulla strada: si tratta di Elseid Hysaj, difensore della Lazio, la cui Ferrari ha preso fuoco lungo il Grande Raccordo Anulare domenica sera in zona Roma Nord. Il suo bolide da 160.000 euro, per motivi ancora da chiarire, è andato in fiamme ma fortunatamente lui non ha riportato conseguenze serie.

La Ferrari di Hysaj in fiamme

Secondo la ricostruzione il difensore stava viaggiando insieme al suocero e un’altra persona sulla sua Ferrari comprato da poco, quando improvvisamente ha preso fuoco. A quella scena ha assistito terrorizzata la moglie che viaggiava su un’altra auto e Hysaj non è riuscito a scendere subito, poiché le portiere erano bloccate.

Fortunatamente dopo alcuni secondo tutte le persone a bordo dell’auto sono riuscite a scendere giusto in tempo, poiché poco dopo la vettura è andata completamente in fiamme. Il terzino ha sporto denuncia dopo la tragedia evitata e per il momento si ipotizza che le fiamme siano divampate a causa di un guasto alla vettura.

“Sto bene”

La notizia rapidamente è diventato di pubblico dominio, quindi Hysaj tramite una storia su Instagram ha voluto tranquillizzare tutti e raccontare cos’è successo aggiungendo che non ha riportato danni, infatti in questi giorni si è allenato regolarmente.

Il calciatore ha spiegato che un difetto dell’auto ha provocato un principio di incendio, quindi ha subito accostato riuscendo a scendere per tempo insieme alle altre persone che viaggiavano con lui. Ha confermato che non ci sono stati danni a persone né a cose e ha sottolineato che non si è trattato di un incidente stradale. Ha concluso rassicurando sul fatto che è concentrato per la partita di stasera, Lazio-Salernitana, e ha ringraziato i tifosi per i messaggi ricevuti.

About Post Author