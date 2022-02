Dopo gli incidenti, anche gravi, dei giorni scorsi, ancora paura nel Salento per uno schianto tra due mezzi. Il drammatico sinistro si è verificato nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 13, sulla circonvallazione di Veglie, nella periferia del Paese, vicino alla rotatoria che conduce a Porto Cesareo e Salice Salentino. In questa tratto di Nord Salento si è verificato, infatti, un terribile schianto tra un camion e una Bmw. Cause ed esatta dinamica dell’incidente, per ora, sono alquanto sconosciute e sono al vaglio della Polizia Locale di Veglie che è intervenuta sul luogo dello scontro.

Paura nel Salento, feriti entrambi i conducenti

Paura nel Salento soprattutto per l’unico elemento che appare al momento certo di quest’incidente. Il camion che si è schiantato contro la Bmw, infatti, si sarebbe ribaltato, dopo lo schianto, rimanendo rovesciato sulla fiancata. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che si sono occupati di mettere in sicurezza i due veicoli coinvolti nell’incidente. Necessario, ovviamente, anche l’intervento dei sanitari del 118 che hanno soccorso i conducenti dei due mezzi, rimasti entrambi feriti. Nessuno dei due, però, al momento, sembra aver riportato conseguenze gravi. Gli agenti della Polizia locale di Veglie, come detto, si sono occupati dei rilievi del caso per risalire alle cause del sinistro.