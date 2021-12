Pescasseroli, attività Antidroga: denunciato un giovane in possesso di marjuana pronta alla vendita

Pescasseroli (L’Aquila), Antidroga. Proseguono le attività di contrasto al traffico di droga. Dopo l’arresto dei giorni scorsi di un 44enne per detenzione di cocaina ai fini di spaccio, i Carabinieri della stazione di Pescasseroli hanno sequestrato altro stupefacente denunciando, questa volta, un 21enne del luogo, F. D..

L’opera di monitoraggio e controllo dei luoghi di spaccio ha portato i militari a focalizzare le attenzioni proprio nei confronti del giovane, fermato in strada a bordo del proprio autoveicolo. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di stupefacente del tipo marjuana, suddiviso in singole confezioni.

Le operazioni di perquisizione sono state estese al veicolo utilizzato e all’abitazione raggiunta poco dopo. Al termine delle perquisizioni i Carabinieri hanno rinvenuto 9 grammi di marjuana, suddivisa in singoli pezzi pronti alla vendita al dettaglio, più materiale necessario al confezionamento della droga.

Gli elementi di prova raccolti nei confronti del giovane controllato hanno portato i militari a formalizzare una denuncia in stato di libertà per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Il quantitativo di marjuana rivenuto è stato sequestrato, in attesa dei provvedimenti che la procura della Repubblica di Sulmona adotterà per la definizione del procedimento penale iscritto a carico del denunciato.