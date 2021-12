Pigneto: uomo si denuda, danneggia auto in sosta e picchia passante con la cintura

Il colpevole, già con precedenti, è stato bloccato dalla Polizia

Serata di paura quella di domenica 5 Dicembre in zona Pigneto, a Roma. A dare l’allarme i residenti che con una serie di telefonate segnalavano la presenza di un uomo a torso nudo che dava in escandescenza. L’uomo era intento a danneggiare diverse auto parcheggiate in sosta e aveva iniziato a inseguire un passante per picchiarlo con la cintura.

Sul posto, sono prontamente giunte le pattuglie di polizia del nucleo Volanti dei distretti Tuscolano e San Giovanni.

L’uomo, un cittadino Algerino di 28 anni con numerosi precedenti, è stato accerchiato e bloccato dagli agenti.

Denunciato per danneggiamento aggravato e lesioni, è stato portato in Commissariato e rimesso in libertà. La vittima è stata medicata dal personale medico del 118 sul posto, non è in gravi condizioni.