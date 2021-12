Pisa: nell’università arrivano le toilette “genderless”

È il programma dell’università di Pisa, che entro giugno 2022 intende trasformare le toilette dell’ accademia in bagni genderless, né per uomini, né per donne. La decisione è stata presa dal rettore Paolo Mancarella su impulso delle richieste degli studenti.

In ogni struttura dell’università pisana ce ne sarà almeno uno.

Intanto, mentre è in corso la valutazione sul “censimento” dei servizi igienici, il gruppo universitario “Sinistra Per” ha affisso cartelli coprendo le classiche indicazioni per uomini o per donne.