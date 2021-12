PONTE DELLE TERRE ROSSE: DA OGGI LA RIAPERTURA AL TRAFFICO

Da oggi, giovedì 2 dicembre, il ponte delle Terre Rosse torna ad essere fruibile al passaggio: il taglio del nastro dà il via alla riapertura al traffico sulla struttura chiusa dal 2018.

“Siamo orgogliosi di riconsegnare il ponte delle Terre Rosse alla comunità – dichiarano il sindaco Francesco Ferrari e l’assessore ai Lavori pubblici Marco Vita –. Dopo due anni di lavori, siamo felici di rendere di nuovo fruibile un’opera strategica per il territorio, utilissima per i residenti di Colmata, per tutte le attività della zona e per tutta la città”.

Sono 815 mila euro i fondi regionali nell’ambito Apea impiegati per il ripristino del cavalcaferrovia: l’usura aveva compromesso la sicurezza della struttura e imposto la chiusura del ponte, in seguito è stata istruita una gara d’appalto per l’abbattimento e l’affidamento dei lavori che ha permesso la realizzazione di un nuovo ponte per i cittadini.

“Avremmo sperato di poter inaugurare prima l’opera ma ciò non è stato possibile non a causa di ritardi imputabili all’Amministrazione ma, piuttosto, alla pandemia e alle difficoltà di reperimento dei materiali – proseguono il Sindaco e l’assessore Marco Vita -. La chiusura del ponte, avvenuta nel 2018, ha creato forti disagi: è per questo che abbiamo lavorato intensamente per la messa in sicurezza della struttura e di tutti coloro che da oggi torneranno ad attraversalo, convinti di alleggerire così il traffico sulla città”.