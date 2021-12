Ponte Galeria, trovata coppia in possesso di 22 dosi di “ecstasy”, arrestati

I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno arrestato una coppia lui un 40enne di Frosinone e lei della provincia di Padova di 30 anni, accusati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo anfetamina.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Ponte Galeria, durante uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno notato una coppia in strada con atteggiamento sospetto ed hanno deciso di sottoporli ad un controllo.

Il 40enne, sprovvisto di un documento di riconoscimento, ha fornito delle generalità ai Carabinieri che a seguito di immediati accertamenti sono risultate false. I militari hanno quindi sottoposto ad un’accurata perquisizione i due, all’esito della quale la donna, in una tasca interna dei pantaloni, è stata trovata in possesso di 13 involucri contenenti anfetamina e metanfetamina (MDMA), nonché di un bilancino di precisione e 350 euro in contanti, mentre l’uomo, all’interno degli slip, occultava ulteriori 9 involucri della medesima sostanza, nonché di 170 euro in contanti.

Gli arrestati, all’esito dell’udienza di convalida del Tribunale, sono stati sottoposti alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma.