Il Prefetto di Bologna in visita al Comando Regionale E-R della Guardia di Finanza

Oggi, venerdì 28 gennaio 2022, il Prefetto di Bologna, S.E. Dott. Attilio Visconti, si è recato in visita al Comando Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza, dove è stato accolto, con gli onori militari di rito, dal Comandante Regionale, Generale di Divisione Ivano Maccani.

Il cordiale incontro è stato l’occasione per illustrare l’organizzazione territoriale della Guardia di Finanza nella città metropolitana, l’azione di servizio svolta nella lotta all’evasione, a tutela della spesa pubblica e al contrasto dell’economia illegale, nonché il contributo fornito nel concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il Comandante Regionale ha ringraziato, altresì, il Prefetto per la visita che, oltre a consolidare i rapporti di collaborazione istituzionale, testimonia l’attenzione e l’interesse con cui la massima autorità di Governo segue la delicata attività sviluppata dal Corpo in favore della collettività a tutela della sicurezza economico finanziaria, particolarmente importante in questo periodo di emergenza.