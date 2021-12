Basta Dad alla scuola Principe di Piemonte, da lunedì 6 si ritorna in presenza

E’ arrivata la decisione per l’I.C. Principe di Piemonte di Santa Maria Capua Vetere (CE) dopo che per alcune settimane l’Istituto è stato chiuso alla Didattica in presenza, a causa di un importante numero di positivi.

Principe di Piemonte in presenza

Ed è così, infatti che il sindaco Antonio Mirra ha disposto con apposita ordinanza la ripresa, a partire dal 6 dicembre 2021, della didattica in presenza per il plesso Perla – Principe di Piemonte di via Grandi ad esclusione delle classi ancora oggetto di specifici provvedimenti sanitari.

Il provvedimento è stato emesso in seguito alla nota della Dirigente scolatica sull’attuale situazione dei contagi e del parere favorevole alla ripresa della didattica in presenza preso l’Istituto Sammaritano.

Anno scolastico, sicuramente travagliato ma, in ogni caso, è importante poter ritornare finalemente, di nuovo in presenza. Sia per gli studenti che per il personale docente.