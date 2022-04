Problemi per Il Papa: oggi, non presiede la messa della Divina Misericordia

Pubblicato il 24 Aprile, 2022

Papa Francesco oggi, non presiede la messa nella Basilica di San Pietro in occasione della Domenica della Divina Misericordia, contrariamente a quanto era previsto. A presiedere la liturgia, ci sarà l’arcivescovo Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio della Nuova evangelizzazione. Purtroppo il persistere di un dolore al ginocchio sarebbe la causa che impedisce al Pontefice di presiedere la cerimonia.

Negli ultimi tempi, il Pontefice ha già dovuto rinunciare a diversi impegni proprio a causa del persistente e forte dolore al ginocchio. Il Papa è comunque presente alla funzione, è entrato nella Basilica, senza indossare i paramenti liturgici e si è accomodato su una poltrona nelle vicinanze dell’Altare della Confessione.

Tutti gli sforzi di Papa Francesco per la pace in Ucraina.

PAPA FRANCESCO “PRONTO A TUTTO” PER FERMARE LA GUERRA, MA NON VEDRÀ KIRILL: ECCO PERCHÉ

“Sono pronto a fare tutto per fermare la guerra. Ci sono sempre sforzi per arrivare alla pace. Il Vaticano non riposa mai. Non posso raccontarle i dettagli perché non sarebbero più sforzi diplomatici. Ma i tentativi non cesseranno mai”.

Così Papa Francesco nell’intervista rilasciata al quotidiano argentino La Nación.

Ma in giugno non ci sarà l’incontro tra il Pontefice e il Patriarca russo Kirill a Gerusalemme. Parlando dei suoi rapporti con Kirill, che definisce “molto buoni”, il Papa afferma: “Mi rammarico che il Vaticano abbia dovuto sospendere un secondo incontro con il Patriarca Kirill, che avevamo programmato per giugno a Gerusalemme. Ma la nostra diplomazia ha capito che un incontro in questo momento potrebbe creare molta confusione“.

Di recente ha incontrato per la prima volta e ringraziato Orban per l’aiuto ai profughi ucraini. Guarda il video

È la prima volta che accade. Un evento che lascia bene sperare per il futuro, dal forte valore simbolico in questo periodo funestato dal conflitto in Ucraina.

Papa Francesco ha ricevuto in udienza il premier ungherese Viktor Orban. Già, non era mai successo prima che il premier ungherese, riconfermato alla guida del Paese per il quarto mandato consecutivo, venisse accolto ufficialmente dal Pontefice in Vaticano.

Francesco ha già incontrato Orban a Budapest il 12 settembre scorso, durante una breve visita apostolica per la messa di chiusura al Congresso eucaristico internazionale. Il Papa, in quell’occasione, incontrò Orban, il presidente ungherese Janos Ader e il vice primo ministro Zsolt Semjen.

L’udienza, secondo quanto ha riferito la Sala Stampa vaticana, è durata 40 minuti.