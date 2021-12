Progetto sanitario BURN- HEALT: presentazione al Làbas

Progetto sanitario BURN- HEALT: oggi, sabato 4 dicembre dalle 10.00 alle 17.00 a Làbas, in Vicolo Bolognetti 2 a Bologna, la presentazione.

Presentazione e autoformazione per partecipare al progetto sanitario BURN- HEALTH ON THE MOVE in supporto alle persone in movimento alla frontiera tra Bosnia e Croazia.

No Name Kitchen, Ya Basta! Bologna e Laboratorio di Salute Popolare invitano attivistə, medicə, infermirə, studentə e chiunque sia interessato a questa giornata di autoformazione per raccogliere le disponibilità ed organizzarci per costruire le prossime azioni in Bosnia.

Negli ultimi anni la frontiera tra la Bosnia e la Croazia è diventata uno dei confini europei più violenti e respingenti di tutta la Rotta Balcanica. Qui le persone in movimento provano decine di volte il “Game” e ad ogni respingimento vengono picchiate, umiliate, derubate o lasciate al freddo nei boschi dalla polizia croata e da Frontex. In attesa di riprovare ad attraversare la frontiera, sono costrette a vivere in accampamenti di fortuna vicino alla frontiera, dove quasi sempre le condizioni igienico-sanitarie sono precarie, in un limbo senza diritti di cui l’Unione Europea è la prima responsabile.

Vogliamo essere al fianco delle persone in movimento, mettendo in campo una pratica sanitaria che immaginiamo come forma di alleanza, relazione e supporto, che ci permetta di lottare insieme contro il confine e di denunciarne la violenza.

A chi si rivolge questa Call for Activists?

Si cercano medicə, infermierə, studentə di medicina o infermieristica, attivistə e chiunque abbiamo voglia di dare il proprio contributo! Il progetto si svolgerà principalmente a Bihac, in Bosnia, e nei luoghi vicino alla frontiera con la Croazia, da gennaio a maggio 2022.

Chi non potrà partecipare in presenza può mandare una mail a burnonbalkanroute@gmail.com per ottenere maggiori informazioni.