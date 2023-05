La promessa hot di Marisa Laurito: “Nuda se il Napoli vince lo scudetto”. Si scatena l’ironia dei tifosi

Pubblicato il 5 Maggio, 2023

Dalle chiese che si trasformano in stadi ai caroselli per le strade: Napoli è una città in festa per la vittoria del suo terzo scudetto e anche i vip stanno festeggiando in tutti i modi possibili e immaginari per un trionfo atteso 33 anni. Tra i tanti vip tifosi del Napoli c’è anche Marisa Laurito, che aveva fatto una promessa “hot” in caso di successo tricolore.

La promessa di Marisa Laurito

Negli anni passati diverse vip hanno festeggiato la vittoria della loro squadra del cuore con uno spogliarello. Lo fece Sabrina Ferilli che, in occasione dello scudetto della Roma nel 2001, si presentò al circo massimo con una sensualissima tutina color carne. Anche Anna Falchi, quando la Lazio vinse lo scudetto, si esibì in uno spogliarello bollente all’Olimpico.

In realtà Marisa Laurito, come raccontato tempo fa a “Un giorno da pecora”, non parlò di spogliarello vero e proprio: “Se il Napoli dovesse vincere lo scudetto non mi posso spogliare perché l’epoca è passata. I capelli li ho già tinti di blu. Quindi posso andare in giro per un mese avvolta in una bandiera del Napoli. Sotto sarò nuda, lo posso promettere”.

Ieri, a Rai News24, quando il terzo scudetto azzurro è diventato cosa fatta ha ribadito: “Uno scudetto è una grande vittoria, vincerlo per la città è molto importante. Avevo detto che se fossimo arrivati primi mi sarei vestita con la bandiera del Napoli. Quindi ho fatto fare un vestito per l’occasione da indossare altre volte ancora”.

L’ironia dei tifosi

Molti tifosi ironicamente hanno commentato il possibile spogliarello di Marisa Laurito. “Volevo uscire avvolta solo dalla bandiera del Napoli – ha scritto un’utente – mio marito mi ha risposto: TU NON SEI MARISA LAURITO”. C’è poi chi addirittura chiama in causa il Santo Padre: “Chiediamo al Papa di dispensare Marisa Laurito dal fioretto”.

E c’è ancora chi, ricordando le recenti proteste che si sono tenute a Roma da attiviste che hanno manifestato col seno nudo, ha scritto: “Marisa Laurito nuda in giro per Napoli viene scambiata per un’attivista per il clima e portata via da una volante”. Goliardi e ironia si mischiano per dare ancora più sale al tanto atteso scudetto a Napoli.