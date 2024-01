Pronti per le vacanze invernali: ma in quanti hanno montato le gomme giuste?

Pubblicato il 3 Gennaio, 2024

Viaggiare è un’attività che piace a tutti ed è stato visto che il numero di persone che prenota per dei viaggi invernali, solitamente in qualche località di montagna o in mezzo alla neve, sono tante quante quelle che prenotano le vacanze estive al mare.

Ma quando si tratta di affrontare le strade in auto durante i mesi più freddi è essenziale mettere in primo piano la sicurezza.

Purtroppo vi è un aspetto particolare che viene spesso trascurato in questi casi, ed è quello della scelta delle gomme adatte. La negligenza deriva solitamente da una dimenticanza, altre volte invece dalla paura di spendere troppo, ma è bene ricordare che viaggiare con pneumatici non adatti al clima può essere molto pericoloso.

Esiste comunque un modo per coniugare perfettamente sicurezza e risparmio economico, rivolgendosi a rivenditori di gomme usate come ad esempio gommadiscount.com, dove è possibile trovare prodotti in ottime condizioni a un prezzo decisamente agevole.

Viaggiare su strada non dovrebbe mai essere a discapito del portafoglio, infatti, e perciò siti come questo offrono un’opzione affidabile per chi desidera organizzare in tranquillità le prossime vacanze.

Come sono le gomme adatte alle condizioni invernali

L’inverno presenta particolari insidie per l’auto: neve, ghiaccio e strade bagnate possono essere particolarmente pericolose e sottolineano l’importanza della scelta dei giusti pneumatici per una guida sicura.

Quelli invernali, riconoscibili per i loro profondi tagli noti come “sipes”, presentano un design mirato a ottimizzare la trazione su neve e ghiaccio. Le lamelle di fatto agiscono come artigli, conferendo alle gomme invernali una presa superiore su una grande varietà di superfici, dal bagnato alle strade innevate e ghiacciate.

La differenza si manifesta quindi a livello strutturale, con gli pneumatici invernali che presentano 10 volte più lamelle, solitamente 3D autobloccanti su tutta la profondità del battistrada per migliorare la maneggevolezza su strade asciutte e una maggiore profondità del battistrada del 10%.

Tutti attributi che conferiscono una flessibilità superiore su strade sdrucciolevoli. Inoltre, la composizione chimica unica delle gomme invernali mantiene la loro morbidezza anche a basse temperature, contrastando l’indurimento che solitamente si può raggiungere in condizioni climatiche più fredde.

Cosa che garantisce, ancora una volta, una maggiore aderenza su strada.

Risparmio senza compromessi con le gomme usate di qualità

Per affrontare al meglio il tema della sicurezza stradale, senza rinunciare al risparmio, è possibile fare riferimento a siti certificati di rivendita gomme usate, come Gomma Discount.

Qui è possibile acquistare modelli in ottime condizioni: un modo per ridurre i costi senza compromettere la qualità e la sicurezza del proprio veicolo. Vi è un’ampia gamma di marche e modelli disponibili, così da assicurare che ogni automobilista possa trovare quelle più adatte alle proprie esigenze.

Queste sono inoltre soggette a severi controlli di qualità, garantendo così condizioni ottimali per la sicurezza del conducente.

È una scelta responsabile che non solo comporta un significativo risparmio rispetto al nuovo, ma contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale, estendendo la vita utile degli pneumatici esistenti.

Sul sito si trovano marche di prestigio come Pirelli, Michelin, Bridgestone e molte altre, simbolo di affidabilità. È inoltre possibile avere a disposizione pneumatici per tutte le stagioni, inclusi quelli invernali, estivi e 4 stagioni.

Ciò risponde alle esigenze di ogni conducente, garantendo un battistrada ampiamente superiore al limite legale di 1,6 mm per massimizzare la loro sicurezza e l’affidabilità.

La check list definitiva: come preparare l’auto per le vacanze

Andare in vacanza è un’attività entusiasmante, ma è importante preparare adeguatamente l’auto per garantire un viaggio sicuro e senza intoppi. Per non dimenticare niente, ecco una check list delle cose più importanti da verificare:

Gomme adatte: Verifica che le gomme siano adatte alle condizioni invernali, con una profondità del battistrada sufficiente per una trazione ottimale su neve e ghiaccio.

Verifica che le gomme siano adatte alle condizioni invernali, con una profondità del battistrada sufficiente per una trazione ottimale su neve e ghiaccio. Pressione dei pneumatici: Controlla e regola la pressione dei pneumatici, assicurandoti di seguire le specifiche del produttore.

Controlla e regola la pressione dei pneumatici, assicurandoti di seguire le specifiche del produttore. Liquidi: Verifica che olio, liquido refrigerante, liquido freni e lavavetri siano nei livelli corretti per evitare inconvenienti lungo il percorso.

Verifica che olio, liquido refrigerante, liquido freni e lavavetri siano nei livelli corretti per evitare inconvenienti lungo il percorso. Freni: Controlla anche lo stato dei freni, inclusi dischi e pastiglie, così da avere una frenata efficace anche in condizioni invernali.

Controlla anche lo stato dei freni, inclusi dischi e pastiglie, così da avere una frenata efficace anche in condizioni invernali. Luci: Infine, assicurati che tutte le luci dell’auto, comprese luci freno e frecce, siano funzionanti così da avere la massima visibilità in qualunque condizione.

Preparare attentamente l’auto è la chiave per un viaggio invernale sicuro e sereno. Seguendo questa checklist, si potrà così affrontare le strade con maggiore fiducia, mettendo in primo piano la sicurezza propria e di tutti i passeggeri.

