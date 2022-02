Prorogata l’ordinanza che vieta il transito sul ponte di via Pietro Orseolo II al Lido dal 29 gennaio al 20 febbraio

28.1.2022 – Dal 29 gennaio al 20 febbraio 2022 resterà in vigore il divieto di transito sul ponte pedonale in via Pietro Orseolo II al Lido di Venezia, istituito per interventi di manutenzione straordinaria. Lo stabilisce un’ordinanza dirigenziale, la quale proroga il divieto già fissato in precedenza dall’ordinanza Rep. 15/2022. Il nuovo provvedimento specifica che sarà comunque garantita la circolazione viabile mediante l’adiacente ponte di via M. Foscarini.

Il ponte interessato è di proprietà comunale e gli interventi di manutenzione straordinaria ne garantiscono la viabilità pubblica migliorandone la fruibilità, funzionalità, sicurezza ed estetica e, conseguentemente, l’aumento della durata nel tempo.

Con un anticipo di due giorni sarà installata idonea segnaletica direzionale e di cantiere, visibile da entrambi i sensi di marcia. L’ordinanza avrà efficacia dal momento in cui sarà posta in opera la segnaletica. I trasgressori saranno sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente del Nuovo Codice della strada.

