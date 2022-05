Sono 435 i nuovi positivi al covid segnalati oggi dalla Asl di Latina

Pubblicato il 11 Maggio, 2022

Si mantiene sul livelli tutto sommato accettabili il numero dei nuovi casi di positività al covid 19 comunicato oggi dalla Asl attraverso il consueto bollettino giornalieri. Sono infatti 435 (ieri erano stati 567) e si concentrano principalmente nel capoluogo. Latina infatti conta 111 nuovi positivi. Seguono Aprilia (54), Cisterna (33), Sezze (29) e Formia 25. Per il resto positivi nei comuni di Terracina 20, Fondi 17, Priverno 17, Itri 14, Sabaudia 13, Sermoneta 12, Pontinia 10, Gaeta 11, Roccagorga 10, Sonnino 10, Minturno 7, San Felice Circeo 6, Sperlonga 6, Cori 5, Castelforte 4, Ventotene 4, Maenza 3, Ponza 3, Bassiano 2, Monte San Biagio 2, Norma 2, Roccasecca 2, Santi Cosma e Damiano 2, Spigno Saturnia 1.

Continuano a non essere segnalate vittime, ma sono però 4 le persone ricoverate in ospedale a causa del contagio; 162 i guariti. Sul fronte vaccinale, infine, sono stati 125 gli interventi, nessuno in fascia pediatrica: 2 prime dosi, 1 seconda, 27 terze e 95 quarte.