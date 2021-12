PROVINCIA DI BRESCIA E VERONA – IN CORSO ARRESTI PER SEQUESTRO PERSONA, LESIONI E RAPINA

Dalle prime luci dell’alba, nelle province di Brescia e Verona, è in corso un’operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo per l’esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP del Tribunale di Milano, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 3 persone indagate a vario titolo di sequestro di persona, lesione personale aggravata e rapina.

La vittima, punita perché aveva intrattenuto una relazione clandestina con la moglie di uno dei suoi sequestratori, è stata rapita e caricata a bordo di un furgone in provincia di Milano e, dopo esser stata pesantemente malmenata, scaricata lungo una strada provinciale della Bassa bergamasca ancora legata e agonizzante.