Puglia, è senza Green Pass: sale sull’auto e sfonda l’impalcatura in Comune

Una situazione di grande tensione in Puglia, dove un soggetto è stato identificato dalle forze dell’ordine. Il fatto è accaduto a San Severo, in provincia di Foggia. Secondo quanto riporta oggi l’Ansa, un uomo si è recato in Comune, dove gli è stato negato l’accesso perché si è rifiutato di esibire il green pass. L’uomo è stato allontanato.

La ricostruzione dell’episodio avvenuto in Puglia

Stando alle ricostruzioni, a quel punto l’uomo è saluto a bordo della sua auto e si è diretto nell’atrio del palazzo. Il 50enne si è scontrato con una Fiat Panda di proprietà comunale. Nell’impatto è crollata l’impalcatura che era stata montata poco prima per eseguire dei lavori di ristrutturazione. Non ci sono stati feriti ma l’uomo è stato identificato.