Quartiere Fiorentina-Populonia: indetta assemblea venerdì 3 dicembre

Il Quartiere Fiorentina-Populonia ha indetto un’assemblea pubblica per il giorno venerdì 3 dicembre alle ore 21.00 presso la sede del Centro Civico Multizonale in via Adige 12 loc. Montegemoli.

All’ordine del giorno le problematiche e i disagi derivanti dall’orario ridotto dell’ufficio postale di Populonia stazione, aperto al pubblico una volta la settimana, nella mattina del lunedì.