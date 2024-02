“Questo è mio figlio Federico, è autistico e cerca lavoro”, l’appello social di una mamma pontina

Pubblicato il 12 Febbraio, 2024

“Buongiorno a tutti. Lui è mio figlio e si chiama Federico è un ragazzo di 21 anni gentile ed educato. Ha un diploma non comparato in informatica, parla bene l’inglese ed è amante della musica rock. Il suo pcto scolastico lo ha svolto presso un’agenzia di assicurazione inserendo dati al pc. Non è automunito, ma sa prendere un pullman ed è amante della puntualità. È iscritto alle liste di collocamento mirato da 3 anni perché è un ragazzo autistico ad alto funzionamento. C’è qualcuno che può offrirgli un piccolo lavoro?”.

Questo il messaggio, scritto col cuore da una mamma, ed affidato a Facebook nella speranza di avere risposte positive. Alle parole di mamma Cristina hanno reagito in molti, moltissimi. Più di 200 utenti hanno risposto all’appello e più di qualcuno ha richiesto il curriculum del ragazzo in privato. Non sono mancati i messaggi di incoraggiamento e supporto.

Come riportato dai colleghi de Il Messaggero, Federico ha 21 anni e abita a Latina insieme alla sua famiglia. Fino a qualche anno fa era uno studente delle scuole superiori di un istituto comprensivo con indirizzo tecnico commerciale informatico. “Ora dopo il diploma – spiega a mamma Cristina – spero riesca a trovare una piccola occupazione: per farlo uscire e relazionarsi (seppur per poche ore) con il mondo esterno”.

About Post Author