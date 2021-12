Real Grazzanise, la società accoglie il nuovo sponsor

La società Real Grazzanise dà il benvenuto al nuovo sponsor Concessionario Motor Cars srls di Grazzanise, da anni presente sul territorio come concessionario di auto nuove ed usate, nonché noleggio autovetture a lungo termine.

Un nuovo sponsor

Il concessionario che si è sempre distinto per la sua professionalità e per l’assistenza al cliente in fase d’acquisto. Tutto il quadro societario ringrazia il Concessionario Motor Cars per il sostegno ai colori rossoblù perché il supporto delle realtà imprenditoriali è fondamentale soprattutto per i valori e gli ideali che lo sport rappresenta: passione, gioco di squadra, rispetto delle regole e tanto impegno.