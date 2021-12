Reggina, Aglietti: “Domani occasione giusta per fare risultato, problemi per Montalto”

Ritorna a parlare il tecnico della Reggina, Alfredo Aglietti, dopo la sconfitta contro l’Ascoli.

In un campionato di Serie B queste cose accadono. Oggi è facile dirlo. La serie cadetta la conosco da oltre dieci anni e quando si cade si perdono delle certezze. Contro l’Ascoli non si meritava assolutamente di perdere.

A Lecce ci servirà un risultato positivo per ribaltare questo momento negativo. Il gruppo è compatto e unito. Cambierò qualcosa. Stiamo soffrendo troppo la velocità degli avversari, è un fattore che dovremo andare a migliorare. Montalto ha avuto qualche problema fisico ma ancora non è nulla perduto, c’è tempo fino a domani. Sarà la partita giusta per fare risultato positivo. Non giocheremo per il pareggio anche se in questo momento non riusciamo ad avere supporto con le due punte pesanti, il centrocampista in più ci aiuta.