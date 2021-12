Reggina-Alessandria, scarsa risposta del pubblico alla prevendita con promozione

La promozione lanciata dalla Reggina per il match tra Reggina e Alessandria, in programma domenica sera alle ore 20:30 non ha attirato tantissimi consensi fino alla giornata odierna dove sono stati staccati una settantina di biglietti sui 1750 abbonati.

La prevendita libera sarà invece prevista nella giornata di venerdì.

A due giorni e mezzo dal fischio d’inizio rimane dunque una scarsa affluenza di pubblico.

I prezzi e la promozione