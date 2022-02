Reggina, Ferrari (Ag. Menez): “Fisicamente sta bene, ha bisogno della fiducia del mister”

Le dichiarazioni di Fabio Ferrari, procuratore di Menez, intervenuto a Reggina Tv.

Jeremy prima di venire a Reggio Calabria ha valutato molto attentamente determinate situazioni. Reggio è l’ambiente che cercava e si trova molto bene in città. Lui è un calciatore che ha bisogno di sentire il calore dei tifosi, la Pandemia l’ha penalizzato in questo. A livello fisico sta bene, non ha alcun problema. Ha davvero una grande personalità ma è molto timido. Ha bisogno della fiducia dell’allenatore e le parole di Stellone mi sono piaciute tanto.

Menez a Malta? Ha avuto delle richieste ma al concreto non c’è stato nulla. Ha scelto di rimanere a Reggio Calabria perchè vuole dimostrare tanto. Jeremy vuole ripagare la fiducia data dalla società.