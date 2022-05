Reggina, la Curva Sud chiama a raccolta la tifoseria

Pubblicato il 11 Maggio, 2022

La tifoseria di Reggio Calabria è pronta a scendere in strada a sostegno della squadra. Domani alle ore 19 presso la Piazza della Pace, i Diffidati Liberi hanno convocato una riunione urgente nella quale sono chiamati a raccolta tutti i tifosi.

Il post del gruppo Ultras di Reggio Calabria:

La Curva Sud invita tutto il popolo amaranto per una riunione importante presso la Piazza della Pace domani 12 maggio alle ore 19. Si discuterà dei problemi della nostra squadra e su quale iniziativa si potrebbe intraprendere per far sentire il nostro supporto. Non possiamo stare a guardare, la Reggina siamo noi.