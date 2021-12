Reggina, le parole di Taibi a poche ore dalla sconfitta contro il Lecce

Sentito dalla redazione di Citynow a poche ore dalla sconfitta contro il Lecce, il Direttore Sportivo Massimo Taibi ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti riguardanti il futuro di Alfredo Aglietti.

Fiducia totale in Aglietti, crediamo in lui al 100%, l’allenatore non è in discussione, ne verremo fuori tutti insieme.