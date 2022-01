Reggina, le trattative: Micai e Ricci verso l’addio, in arrivo un attaccante over

Regna tanta confusione intorno al calciomercato della Reggina negli ultimi giorni. Con la cessione a titolo definitivo di Farroni alla Vis Pesaro e il prestito di Liotti al Cosenza, gli amaranto stanno definendo altre uscite.

Forte l’interesse dell’Ascoli per Federico Ricci. Il calciatore classe 1994 legato alla Reggina fino al 2024 potrebbe essere mandato in prestito nelle Marche. Fino ad oggi l’attaccante ha faticato a trovare spazio in casacca amaranto. Un prestito potrebbe infatti essere la soluzione migliore sia per il club che per il calciatore.

Forte l’interesse della Spal per Alessandro Micai. Il portiere protagonista nella gara contro il Brescia potrebbe lasciare Reggio Calabria in direzione Ferrara. A decidere sarà comunque la Salernitana, proprietaria del cartellino del portiere.

In entrata dovrebbe definirsi nei prossimi giorni la trattativa che vedrebbe l’arrivo in terra calabra di Cristiano Lombardi. L’attaccante classe 1995 di proprietà della Lazio dovrebbe arrivare in amaranto con la formula del prestito secco e\o con un diritto di riscatto a favore della Reggina. L’attaccante negli ultimi anni ha giocato con la Salernitana un totale di 21 partite e cinque reti.