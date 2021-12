Reggina, l’ex Baroni: “Conosco squadra e calciatori”

L’ex tecnico amaranto alla guida del Lecce affronterà la Reggina nel prossimo turno

Marco Baroni è proto ad accogliere la sua ex squadra sul terreno del Via del Mare nel prossimo turno del campionato di Serie B. L’allenatore affronterà i calabresi nel loro momento peggiore della stagione ma per Baroni non c’è nulla da sottovalutare nella Reggina.