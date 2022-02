Reggina, Mangia (Ct.Malta) presenta Guillaumier: “Punto di forza della mia Nazionale”

Al Centro Sportivo Sant’Agata si attende l’arrivo di Michael Folorunsho e Tomasz Kupis, previsto intorno alle 15 della giornata odierna.

La Reggina punta anche sui giovani e in queste ore dovrebbe chiudersi la trattativa per l’arrivo a Reggio Calabria di Matthew Guillaumier, giovane maltese classe 1998.

Mediano o trequartista centrale, il calciatore ha indossato la casacca dell’Hamrun in quest’annata, divenendo un punto di forza della Nazionale maltese allenata da Devis Mangia. Il CT di Malta è intervenuto al canale ufficiale della Reggina, presentando il calciatore:

Guillaumier è un calciatore molto forte. In Italia non ci sono calciatori maltesi e lui è senza dubbio un punto di forza della mia Nazionale. Ha le qualità per poter giocare in un campionato come quello che è la Serie B. Noi giochiamo col 3-4-3 e lui gioca nel centrocampo a due o a tre ma è un centrocampista moderno che sa adattarsi. Nel suo club lui può fare sia centrocampista che play.