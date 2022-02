Reggina, Serie A sempre più vicina per Rigoberto Rivas

Serie A sempre più vicina per Rigoberto Rivas. Il calciatore di proprietà della Reggina ha attirato l’attenzione su di lui di diversi club della massima serie. L’honduregno sarebbe più vicino al Cagliari piuttosto che all’Udinese. Contatti ben avviati tra le parti con un nodo da sciogliere. Rivas potrebbe rimanere a Reggio Calabria fino a fine stagione o potrebbe immediatamente approdare a Cagliari dove Walter Mazzarri lo sfrutterebbe per raggiungere la salvezza in campionato.