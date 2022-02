Reggina, sirene dall’estero per Denis

Intervenuto ai canali di Reggina Tv l’agente di German Denis, Lorenzo De Santis, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti riguardanti il futuro del Tanque.

German fisicamente sta molto bene. Vorrebbe dare una grande mano alla squadra. Non sta rilasciando dichiarazioni proprio perchè è un momento molto delicato. Ci sono state richieste per lui anche dall’estero. Non mi sento di sbilanciarmi sul suo futuro anche perchè con il nuovo mister bisogna ancora parlare. Non mi sento di escludere un suo possibile addio. Lui vorrebbe finire la sua carriera a Reggio Calabria, è il suo progetto ma tutto potrà succedere. Non si tratta di una questione economica ma lui vuole chiaramente giocare.