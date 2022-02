Reggina, terribile lutto per Ivano Guerra

Lutto per la famiglia di Ivano Giovanni Guerra, bandiera della Reggina che nella giornata di oggi ha visto la morte del nipote 19enne rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale qualche giorno fa. Arrivato il cordoglio della Reggina 1914 e tanti messaggi d’affetto da parte della tifoseria amaranto.

La Reggina si stringe, con profonda commozione e cordoglio, all’indimenticabile ex calciatore Ivano Giovanni Guerra, per la prematura scomparsa del nipote. Possa giungere a Ivano e alla sua famiglia il nostro più sincero abbraccio in un momento così difficile