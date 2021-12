Reggina, Tonino Martino e la sua carica: “La maglia si onora con i fatti non a chiacchere”

Tonino Martino suona la carica in vista del match di Lecce

Ha definito ormai Reggio Calabria come la sua città, arrivato in riva allo Stretto anni fa ed ormai una vera e propria bandiera della Reggina. Tonino Martino, insieme ai tanti tifosi, ha dato la carica alla squadra in vista alla sfida di domani contro il Lecce attraverso un post Facebook.