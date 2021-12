Reggio Calabria, il Viale Aldo Moro si illumina con le luci natalizie della Confcommercio

Si accendono le luci sul viale Aldo Moro. Realizzata l’illuminazione natalizia nella zona Sud, primissima periferia della città. Il Presidente Labate “assieme ai Commercianti del Viale per dare un segnale di fiducia”.

Quest’anno, a fornire un sostegno concreto, Confcommercio Reggio Calabria che con l’iniziativa “Natale via per via” ha premiato un gruppo di imprenditori associati riuscendo a rendere più ricchi gli addobbi ed i decori natalizi di una delle vie commerciali più importanti della città. Ha dichiarato il Presidente Lorenzo Labate in merito l’iniziativa:

I nostri commercianti che si mettono insieme per realizzare un progetto comune, rendendo più vivo e gioioso il Viale sono un esempio di cooperazione al quale come Confcommercio siamo stati felici di dare un sostegno perché, soprattutto quest’anno, è uno straordinario bisogno di innestare un nuovo circuito di fiducia e di positività, rasserenando gli animi ed infondendo speranza. L’impegno condiviso dei commercianti per rendere attrattivo e vivo il territorio della nostra Reggio è stato un segnale di responsabilità e di presenza.

Il nostro augurio – continua Labate – è che questo impegno sia contraccambiato dall’affetto dei nostri concittadini che invitiamo a preferire per gli acquisti delle feste i negozi di prossimità, quelli sotto casa, parte sana e vitale del nostro territorio per tutto l’anno.

Il Viale Aldo Moro è una lunga galleria di luce. Assieme ai colleghi del Viale abbiamo da subito pensato che quest’anno la nostra “casa” si sarebbe dovuta presentare più luminosa e accogliente possibile. Confcommercio ci ha sostenuto e ci ha permesso di fare qualcosa di bello e di meglio rispetto a quanto abbiamo fatto negli altri anni”.

Ha aggiunto Enza D’Amico, titolare di un noto negozio di abbigliamento sul Viale e storica componente di Federmoda Confcommercio.

“In questi giorni di festa, è una tradizione quella di noi commercianti del Viale riunirci ed investire come modo per mostrare che noi per primi teniamo ad una via importante per la città e che sicuramente meriterebbe maggiore attenzione. Dopo tanta tristezza speriamo di alleggerire il peso della crisi e della pandemia che ci portiamo da mesi.

Dicembre è risolutivo, è un mese in cui tutto l’impegno della stagione si concretizza e ci auguriamo che quest’anno #comprosottocasa, lo slogan Confcommercio, diventi la parola d’ordine anche per i nostri concittadini che nei negozi sotto casa trovano e troveranno sempre comodità, bellezza, sicurezza, accoglienza e fiducia.”