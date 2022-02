Reggio Calabria, “Opera” in bilico. Il Comune: “Monumento messo in sicurezza”

Le colonne di Tresoldi traballano. La famosa Opera impiantata sulla Via Marina in queste giornate ventose ha rischiato di diventare un vecchio ricordo. Diverse le foto scattate dai cittadini con l’ironia che non è mancata. Tanti i paragoni tra Opera e la torre di Pisa.

L’Amministrazione Comunale ha reso noto l’intervento attraverso un comunicato stampa: