Requisiti di scommessa – l’amara verità dei bonus sui casinò online

Pubblicato il 11 Maggio, 2022

Potresti aver scoperto che i casinò online offrono tanti vantaggi, tra cui la possibilità di richiedere dei bonus. A partire dalle offerte disponibili per i nuovi iscritti fino alle promozioni regolari per i giocatori fedeli, i casinò sul web rendono l’attività di gioco virtuale entusiasmante e gratificante. Durante il gioco d’azzardo online, tuttavia, devi sempre conoscere i termini e le condizioni delle offerte promozionali presentate dai casinò interattivi. Anche se ricevere qualcosa gratuitamente è fantastico, raramente esistono cose veramente gratuite nella vita, soprattutto quando giochi con soldi veri online.

Nel caso in cui sia interessato alle offerte fornite dal sito web dove giochi, assicurati di aver letto tutti i termini e le condizioni di tale offerta. Secondo casinò mondo, tra le cose a cui fare più attenzione sono presenti i requisiti di scommessa associati alla maggior parte dei bonus sui casinò online. Questi potrebbero migliorare o peggiorare la tua attività di gioco d’azzardo virtuale, motivo per cui vale la pena leggere di più su questo argomento.

Comprendere i requisiti di scommessa

Quando giochi online, spesso ti vengono presentati degli incentivi per aumentare il tuo saldo di gioco o avere più possibilità di vincere. Anche se in alcuni casi non è richiesto di fare nulla per richiedere tali offerte, la maggior parte delle volte è necessario soddisfare dei requisiti di scommessa.

I requisiti di scommessa fanno parte dei termini e delle condizioni che si applicano a certi bonus e promozioni. Richiedono ai giocatori di scommettere l’importo del bonus, le loro vincite o la somma tra deposito e bonus un certo numero di volte. Solo dopo aver soddisfatto questi requisiti, i giocatori possono prelevare il denaro bonus.

Per esempio, se hai ottenuto un bonus di benvenuto, ti potrebbe essere chiesto di scommettere la somma del deposito iniziale e la percentuale bonus corrispondente per 20 volte. Questo significa che devi scommettere 20 volte l’importo del bonus di benvenuto più il deposito prima di poter prelevare il denaro bonus dall’account di gioco.

In molti casi, i casinò virtuali assegnano ai loro nuovi clienti un bonus senza deposito. Anche se potrebbe sembrare interessante poter giocare senza mettere a rischio il proprio denaro, probabilmente dovrai soddisfare un certo requisito di gioco anche per quel tipo di bonus.

Specifiche dei requisiti di scommessa

Si consiglia di leggere attentamente l’elenco completo dei termini e delle condizioni prima di iscriversi su un certo casinò online. Leggi tutti i dettagli e i requisiti delle offerte che devi soddisfare prima di richiedere una promozione.

Spesso sono presenti dei requisiti specifici per i bonus offerti dal casinò sul web. Nel caso in cui abbia richiesto dei giri gratis, potresti essere in grado di usarli solo su certi giochi. Spesso, i casinò virtuali presentano una lista con i giochi che contribuiscono ai requisiti di scommessa. In molti casi, esistono dei giochi che contribuiscono ai requisiti solo per una piccola percentuale. Questo è il motivo per cui devi conoscere ogni requisito prima di richiedere qualsiasi offerta promozionale.

I bonus spesso hanno un periodo di scadenza. Questo significa che i clienti del casinò hanno un certo periodo di tempo per completare i requisiti di scommessa dei fondi bonus. In caso contrario, il bonus viene annullato. Quando giochi online, assicurati di avere abbastanza tempo per soddisfare i requisiti di scommessa delle promozioni richieste.

Come evitare delle offerte poco convenienti

Non fare l’errore di lasciarti ingannare dai casinò virtuali. Devi ricordare che il casinò ha bisogno di guadagnare e non consente semplicemente di prelevare del denaro. Questo è il motivo per cui devi fare attenzione riguardo ai bonus e alle promozioni che vuoi sfruttare.

Anche se un bonus promette una grande somma sul deposito, verifica attentamente la percentuale del bonus. Alcuni casinò virtuali offrono un bonus sul deposito del 100% o superiore. Questa percentuale è più conveniente rispetto a richiedere un bonus del 50%, fatto che significa dover depositare più denaro sull’account di gioco per poter ricevere un importo bonus decente.

Come già detto prima, alcuni casinò online richiedono ai giocatori di scommettere sia l’importo del deposito sia l’importo bonus ricevuto. Questo non è conveniente e potrebbe provocare una perdita di denaro anziché consentire di incassare un pagamento. Cerca delle promozioni che impongono di scommettere solo l’importo bonus. Questo consente di soddisfare i requisiti di scommessa più facilmente.

Verifica il periodo di tempo concesso per completare il requisito di scommessa. Più è lunga la scadenza del bonus, maggiori sono le possibilità di soddisfare i requisiti. Avere solo pochi giorni per scommettere una grande somma di denaro è stressante e nella maggior parte dei casi quasi impossibile.

Assicurati di leggere anche i caratteri in piccolo dato che questo aiuta a evitare offerte sui casinò poco convenienti e semplicemente sfavorevoli.