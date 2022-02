Le discariche, purtroppo, in provincia di Latina e precisamente nella pianura sotto Sezze, escono fuori come funghi.

Un’altra è appena ‘nata’ visto che ieri non c’era e che, stamattina, è comparsa all’improvviso.

Il cumulo di rifiuti è comparso lungo Via Veneto, sulla ex SS 156, appena dopo l’incrocio che porta a via Sandalara.

La zona, più o meno, è sempre la stessa, solo che stavolta ad essere stati scaricati, come ci ha testimoniato un nostro lettore, sono stati rifiuti pericolosi. Eternit per la precisione.

Si torna a porre, quindi, la questione della pericolosità di certe pratiche che vengono messe in atto, come si diceva, più o meno sempre nella stessa zona.

Dovranno essere la autorità, a questo punto, a farsi carico di rimuovere il pericoloso materiale mentre ai cittadini di Sezze, almeno a coloro che si ritengono rispettosi della legge, il compito di denunciare chi sta, coi suoi comportamenti, avvelenando il territorio del comune lepino.