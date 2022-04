Rimateria: “Abbiamo presentato un’interpellanza”

Pubblicato il 24 Aprile, 2022

Nell’interpellanza chiedevamo lumi sul futuro della discarica, sulle posizioni assunte dal sindaco come creditore all’interno della procedura fallimentare e soprattutto quale proposta di piano industriale sia stata presentata a supporto della proposta di acquisto.

Oggi apprendiamo sempre dalla stampa, dato che il Sindaco e l’assessora sono silenti sulla questione, che si va concretizzando l’acquisto di Rimateria da parte di un’azienda privata , che ci riserviamo di valutare,ma che, quantomeno, sembra prevedere investimenti importanti e un piano industriale che, insieme a prospettive di innovazione impiantistica e di messa in sicurezza della discarica, prevede anche l’utilizzo del cono rovescio e del rialzo ex Lucchini, non escludendo un interesse anche per la LI53.

In attesa di maggiori dettagli sul piano industriale dei nuovi investitori evidenziamo quale capolavoro abbia realizzato questa amministrazione, a partire dalla variante urbanistica, variante che lo stesso sindaco ha riconosciuto a suo tempo irrealizzabile, fino al fallimento di Rimateria.

Come avevamo già denunciato a suo tempo , la discarica e il tema dei rifiuti saranno gestiti da un’azienda totalmente privata venendo meno la partecipazione dei comuni e quindi anche il controllo sul piano industriale.

Per questa amministrazione il problema era l’azienda Rimateria e non la discarica e più complessivamente Il tema dei rifiuti nella nostra città. Con una gigantesca presa in giro nei confronti dei cittadini.

Il Comune di Piombino ha di fatto rinunciato al ruolo di controllo e di proposta che avrebbe potuto esercitare in qualità di socio pubblico, ma evidentemente l’interesse di questa amministrazione non è governare i processi complessi ma continuare nell’azione di propaganda che a distanza di tre anni dalla vittoria elettorale non ha prodotto nessun progetto a supporto dello sviluppo e dell’occupazione.

Gruppi consiliari PD e Con Anna per Piombino