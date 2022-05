Riparte il turismo crocieristico a Piombino

Pubblicato il 12 Maggio, 2022

Dopo due anni di stop dettati dall’emergenza socio sanitaria, riparte positivamente il turismo crocieristico a Piombino. Previsti nove attracchi nel periodo compreso tra maggio e ottobre con la prima nave in arrivo mercoledì 18 maggio.

Il Comune di Piombino, fortemente orientato a promuovere la crescita del settore turistico come leva di sviluppo del territorio e di diversificazione economica, ha programmato una serie di servizi che garantiranno un’accoglienza di qualità ai croceristi che decideranno di trascorrere la loro giornata sul territorio.

A programmare, coordinare e gestire le attività collegate all’accoglienza in città sarà la società Parchi Val di Cornia, a cui il Comune di Piombino, unitamente agli altri Comuni della Val di Cornia, ha affidato le funzioni in materia di accoglienza e informazione turistica.

“La nostra città cresce ogni anno in termini di presenze turistiche – dichiara Sabrina Nigro, assessore al Turismo – e questo non può che confermare l’importanza strategica di investire in questo settore. Dopo difficili anni di pandemia, anche le crociere tornano a fare tappa a Piombino e, grazie alla preziosa sinergia tra il Comune e la Parchi Val di Cornia, abbiamo potuto programmare una serie di attività adeguate ad accogliere i visitatori e a far conoscere loro il nostro patrimonio culturale e paesaggistico e le attività commerciali e di ristorazione della città”.

“Un ruolo importante quello svolto in questo contesto dalla società Parchi Val di Cornia che mette in gioco le proprie competenze acquisite in anni di esperienza maturata nell’ambito della promozione e valorizzazione del territorio, nonché della gestione dei servizi complementari al turista. Un lavoro che mira a dare valore al territorio, organizzando e coordinando con professionalità il personale impiegato nell’accoglienza turistica e integrando questa attività con l’ampia gamma di servizi offerti per le giornate in calendario” – dichiara Mauro Tognoli, Amministratore Delegato Parchi Val di Cornia.

L’offerta pensata per i croceristi in arrivo il 18 maggio è molto ampia.

Dal porto, dove verranno accolti dal soggetto concessionario autorizzato dall’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno settentrionale, per l’intera giornata partiranno frequenti navette messe a disposizione dall’armatore.

L’arrivo in centro è previsto in Piazza Cittadella dove sarà allestito il punto informativo e gli stand con i prodotti locali; oltre ovviamente a prevedere la visita guidata in lingua al Museo archeologico ci sarà anche l’opportunità di visitare la Cappella di Cittadella, aperta appositamente per l’occasione.

Per scoprire la città i croceristi avranno più opportunità: tour guidati a piedi del centro storico con partenza da Piazza Bovio e tappe nei luoghi simbolo come il Castello e il Torrione, appositamente aperti, e Sant’Antimo; un tour guidato con trenino turistico con partenza da via Lombroso che condurrà fino a Calamoresca; il servizio taxi a prezzo agevolato che sarà disponibile da piazza Cittadella e che potrà accompagnare le persone in luoghi alternativi anche fuori città, come ad esempio l’area di Baratti e Populonia.

Infine, in occasione della crociera di mercoledì 18 maggio, i