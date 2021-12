Avviato l’iter per la riqualificazione di piazza dei Grani: l’obiettivo è quello di restituire il necessario decoro a una delle piazze più suggestive della città e renderla più viva e fruibile ai cittadini.

“Stiamo lavorando – spiegano il sindaco Francesco Ferrari e Marco Vita, assessore ai Lavori pubblici – per dare corpo a un’idea che abbiamo in mente per il futuro di una delle piazze più iconiche del centro storico. Purtroppo, piazza dei Grani ha subito un graduale decadimento e necessita di essere riqualificata e restituita ai cittadini.



La nostra idea prevede anche quaranta parcheggi interrati: ciò consentirà di rispondere alle esigenze dei residenti del centro alleggerendo al contempo l’impatto visivo delle auto parcheggiate. Vogliamo allargare i confini delle aree vissute del centro storico consentendo ai cittadini di fruire di una delle piazze più caratteristiche della città, inclusa tra il porticciolo mediceo e la chiesa di Sant’Antimo Sopra i Canali”.

L’idea è quella di riqualificare la piazza livellando la parte centrale e riprogettando totalmente la parte superiore con la realizzazione di oltre quaranta parcheggi sotterranei oltre alla ripavimentazione totale dell’area. Il Comune sta valutando l’opportunità di collocare un chiosco nella piazza così da portare funzioni e relazioni e renderla più vissuta combattendo, così, anche il degrado.