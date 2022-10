Rita Rusic fa impazzire i fan con uno scatto bollente (VIDEO)

Pubblicato il 12 Ottobre, 2022

L’ex gieffina torna a “graffiare” sui social con uno scatto bollente che scatena i fan.

Rita Rusic è bellissima e seducente come non mai. La produttrice cinematografica strappa la carta d’identità e mostra un fisico a dir poco prorompente.

Nata nell’attuale Croazia nel 1960, arriva in Italia giovanissima, dopo essere fuggita con i genitori dal regime dittatoriale slavo. La famiglia si stabilisce quindi in Lombardia, dove compie i suoi studi, arrivando a frequentare anche per un certo periodo la Facoltà di Medicina, e inizia a lavorare come modella.

All’inizio degli anni Ottanta si fidanza poi con Vittorio Cecchi Gori, apparendo in uno dei film da lui prodotti, Attila Flagello di Dio, ruolo per la quale è conosciuta ancora oggi.

In seguito collaborerà spesso con il marito, producendo anche “cult movie” come La vita è bella e Hannibal.

Di recente è tornata sotto i riflettori dopo aver preso parte al Gf Vip 4 prima e Pechino Express dopo.

Molto attiva sui social, La Rusic ha un profilo ufficiale Instagram sul quale quasi quotidianamente pubblica foto e video della sua vita privata, e ogni volta sono a centinaia a commentarla e gratificarla coi like.

Proprio come accaduto con l’ultimo post.

E non potrebbe essere altrimenti, visto che Rita ha pensato bene di scattarsi un selfie probabilmente prima di iniziare il suo workout giornaliero, indossando solamente un top sportivo molto scollato, che ha messo in risalto il suo seducente decolletè, e un paio di leggings color cipria che la fasciavano come fossero una seconda pelle.

Inevitabile la valanga di commenti che la produttrice ha ottenuto, stracolmi di apprezzamenti 44per lei: “Buongiorno Gran bel vedere come sempre”…