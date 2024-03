Roma: improvvisa bomba d’acqua e grandine (VIDEO)

Pubblicato il 6 Marzo, 2024

Improvvisamente, cogliendo i cittadini alla sprovvista. Una bomba d’acqua di è abbattuta sul centro di Roma.

Improvvisa perché la giornata fino a poco prima era stata caratterizzata dal bel tempo, da uno splendido sole che nulla faceva presagire quel che è poi accaduto.

Poco prima delle 11 non soltanto pioggia battente.

Sulla Capitale anche grossi chicchi di grandine che hanno imbiancato in pochi minuti le strade, cogliendo di sorpresa tutti i romani, oltre che gli esperti di meteo.

Secondo le previsioni del tempo il nuovo ciclone porta maltempo al Nord, anche con grandine, temporali e graupel per poi raggiungere Toscana, Umbria e Marche.

La grandine a Roma in Marzo !! pic.twitter.com/YS6gbMhBMs — Amy Kazmin (@AmyKazmin) March 6, 2024

Ma la grandine sulla Capitale proprio non era prevista e il fenomeno alimenta ulteriormente il dibattito e l’allarme sul cambiamento climatico e sulle sue conseguenze.

Per quanto riguarda le previsioni, ecco cosa dovrebbe accadere nei prossimi giorni:

Giovedì 7. Al nord: soleggiato. Al centro: soleggiato sulle tirreniche, molte nubi altrove, ma con rare piogge. Al sud: un po’ instabile in Calabria.

Venerdì 8. Al nord: soleggiato, nubi in aumento sul Nord-Ovest con primi fenomeni dal pomeriggio sera. Al centro: soleggiato con nubi in lento aumento, piogge in arrivo in Sardegna dal pomeriggio. Al sud: bel tempo salvo locali nubi al mattino sulla Puglia.

Tendenza: nuovo ciclone nel weekend con due perturbazioni simili, le tempeste gemelle.

