Roma, denunciati 8 venditori ambulanti in zona San Pietro

1 persona arrestata, 14 persone denunciate, 17.769 persone controllate, 475 le pattuglie impegnate in stazione e 38 le sanzioni amministrative elevate, di cui 7 al Regolamento di Polizia Ferroviaria, questo il bilancio dell’attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana dal 24 gennaio al 30 gennaio 2022, in ambito regionale.

