Roma-Inter 0-3: Gli highlights

ROMA-INTER 0-3

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla (16′ st Bove); Ibanez, Veretout (46′ st Volpato), Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Shomurodov. Panchina: Fuzato, Boer, Villar, Calafiori, Reynolds, Mayoral, Diawara, Darboe, Zalewski, Ndiaye. All. Mourinho.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni (31′ st Dimarco); Dumfries, Barella (14′ st Vidal), Brozovic, Calhanoglu (38′ st Sensi), Perisic; Dzeko (31′ st Vecino), Correa (14′ st Sanchez). Panchina: Cordaz, Radu, Gagliardini, Lautaro Martinez, Cortinovis, Zanotti, Carboni. All. Inzaghi.

Arbitro: Di Bello.

RETI: 15′ Calhanoglu (I), 24′ Dzeko (I), 39′ Dumfries (I).

Ammoniti: Ibanez (R), Barella (I), Mancini (R), Zaniolo (R).