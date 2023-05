Sabrina Salerno “certifica” la naturalezza del suo seno: “Tutto naturale, ve lo dimostro!”

Pubblicato il 31 Maggio, 2023

Sabrina Salerno, a 55 anni, continua ad essere un’icona sexy del mondo della musica e dello spettacolo e il suo “pezzo forte” è il seno. La cantante spopolava soprattutto negli anni ’90, puntando molto sulla sua fisicità e sulle curve generose che l’hanno resa un sex symbol.

Tuttavia nel corso della sua carriera la cantante genovese ha dovuto rispondere più volte alle accuse di essersi rivolta ad un chirurgo estetico per avere un seno così sodo e perfetto, accuse che lei ha sempre rimandato al mittente.

Per mettere definitivamente a tacere queste voci la Salerno ha deciso di “certificare” la naturalezza del suo seno con tanto di documento medico.

Sabrina Salerno: “Il mio seno? Naturale al 100%!”

Sul suo profilo Instagram la cantante ha postato un certificato che recita così: “Vedo in data odierna la sig.ra Salerno Sabrina. Giunge alla mia attenzione per visita specialistica finalizzata ad escludere la presenza di protesi mammarie”.

“Conclusioni: la storia clinica, gli esami pregressi e l’obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari (protesi)”. Spero, con questa ennesima perizia, di aver messo la parola FINE ad una fake news che mi perseguita da più di 30anni pic.twitter.com/Xv9g7zaQlV — Sabrina Salerno (@SabrinaSalerno) May 30, 2023

La stessa cantante ha accompagnato la foto con questa didascalia: “Conclusioni: la storia clinica, gli esami pregressi e l’obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari. (protesi). Per completezza d’informazione scorrere il carosello. (Vedi perizia chirurgo). @dr.giorgioberna Spero, con questo documento, di aver messo la parola FINE a una fake news che mi perseguita da più di 30 anni”.

I fan ne hanno approfittato per fare i complimenti alla bombastica cantante e per elogiare il suo seno esplosivo e naturale al 100%.

Il rapporto col marito Enrico Monti

Sabrina Salerno da 17 anni è sposata con Enrico Monti, con il quale ha avuto un figlio, Luca, presentato qualche tempo fa a “Verissimo”.

Il marito ha ammesso di essere geloso di lei ma, considerando che la moglie resta un’icona sexy, ha dovuto porre un freno alla sua gelosia: “Se dicessi che non lo sono per niente sarebbe una cavolata, ma non sono uno che fa scenate, altrimenti impazzirei. Tutto il mondo vorrebbe avere un rapporto con lei, di ogni tipo. Cosa faccio: uccido tutti? Non mi permetto di essere geloso”.

La cantante spesso delizia i suoi fan con foto bollenti sui social e, molte di queste, sono scattate proprio da lui per sua stessa ammissione: “Certe gliele faccio io! Ha una grande fisicità, è un dato di fatto: è una delle poche donne della sua età a poterselo permettere”.