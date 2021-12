L’ex sindaco: ‘Riporteremo la città su quella mappa, è una promessa’

Nella mappa della stagione 3 di SailGP non c’è la tappa di Taranto. Non c’è perché non ci sono più gli interlocutori giusti, non c’è un’amministrazione che decida di stanziare le risorse, firmare un contratto e impegnarsi nell’organizzazione. Nonostante avessimo definito i dettagli per le edizioni 2022 e 2023, in attesa della firma del contratto, la nostra assenza da Palazzo di Città in questi giorni cruciali ci ha impedito di farlo, decretando la fine di quel sogno che tutti abbiamo vissuto lo scorso giugno. Un sogno che ci aveva riempito gli occhi di bellezza, con ricadute economiche e mediatiche eccezionali: 6,8 milioni di dollari, 28mila presenze, 73 milioni di spettatori in tv.

La politica serve a questo, a tracciare percorsi ambiziosi per una comunità desiderosa di cambiare. Chi ne fa un uso diverso, fa un danno ai cittadini. Riporteremo Taranto su quella mappa, è una promessa. (Ronaldo Melucci, ex sindaco di Taranto)