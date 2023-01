Salvo Sottile costretto a non presentarsi a I Fatti Vostri

Pubblicato il 11 Gennaio, 2023

Salvo Sottile ha lasciato la collega con la quale conduce I Fatti Vostri da sola per buona parte della puntata di oggi.

Si è presentato con una buona ora di ritardo per colpa di un piccolo incidente che gli ha reso impossibile arrivare in tempo in studio.

Un’assenza, quella di Salvo, che è stata notata da tutti, sia il pubblico a casa che i presenti in studio tra cui il professor Broccolo che ha subito chiesto ad Anna Falchi che fine avesse fatto Sottile.

La Falchi, inizialmente, non ha specificato i morivi dell’assenza del collega ma ha solo rassicurato tutti sul fatto che Salvo stesse per arrivare presto e che avesse avuto solo un piccolo contrattempo.

Cos’è successo? Salvo Sottile è rimasto chiuso in ascensore. Il conduttore e giornalista non appena arrivato in studio, verso le 12.00, ha subito spiegato cosa gli fosse accaduto.

“Sono rimasto bloccato in ascensore – ha detto subito Salvo Sottile chiarendo quanto gli fosse accaduto – Ero tentato (dal restare lì dentro) avevo un libro, volevo restare lì tutto il giorno poi mi sono detto, l’amore per la piazza, i colleghi e il comitato e ho pensato che avrebbero chiamato i soccorsi. Così mi hanno liberato”

Sottile, quindi, non ha nascosto che avrebbe gradito sfruttare questo piccolo incidente per passare una giornata in tranquillità in compagnia di se stesso e un bel libro, poi, però, è subito stato trascinato nel mondo reale tornando a occuparsi di notizie e di intrattenimento televisivo.

La sua assenza, notata da tutti, ha anche portato ad alcuni cambi di scaletta nel talk show.

La prima storia della puntata è stata saltata e lo show è stato leggermente ridimensionato per via dell’assenza del conduttore. A non mancare, però, è stato il consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox.